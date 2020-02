Jong CD&V verzet zich tegen tijdelijke sluiting jongerencafé Patjelli: “Na die twee weekends is het probleem niet opgelost” Joeri Seymortier

07 februari 2020

14u15 0 Eeklo Jongerencafé Patjelli in de Zuidmoerstraat in Eeklo moet twee weekends lang de deuren sluiten op burgemeestersbevel, en dat is niet naar de zin van Jong CD&V Eeklo.

De hinder in de buurt wordt te groot. Na herhaaldelijk overleg dat op weinig of niets uitdraait, besliste burgemeester Luc Vandevelde (SMS) eerder deze week dat Patjelli in het weekend van 15 en 22 februari gesloten moet blijven. “Als jonge politici zijn we verbolgen van deze maatregel van de burgemeester”, zegt Gertjan Blomme van Jong CD&V. “Patjelli is al meer dan 30 jaar een begrip in Eeklo en in het Meetjesland. Het zou dan ook bijzonder jammer zijn dat dit bestuur door deze maatregel de oorzaak zou zijn voor het verdwijnen van een ontmoetingsplek voor de jongeren.”

Alternatieven? Nog meer inzetten op het werk van een portier of stewards, die de bezoekers aanmanen om stiller te zijn. En een rondgang en opnet in de buurt na sluitingsuur. Gertjan Blomme, Jong CD&V Eeklo

Jong CD&V wil dat de jeugd in eigen stad kan feesten. “Is het niet beter dat onze jongeren in eigen stad kunnen uitgaan, in plaats dat ze midden in de nacht naar Waarschoot of Maldegem moeten trekken? De problemen zijn te herleiden tot enkelingen die er vooral tijdens het weekend te bont maken. Wij betreuren dat deze rotte appels de buren wakker maken en vandalenstreken uithalen. Het toebrengen van schade aan andermans bezittingen keuren wij af. De oplossing van dit probleem is volgens ons dan ook te vinden bij de veroorzakers van deze overlast. Wat de alternatieven zijn? Nog meer inzetten op het werk van een portier of stewards, die de bezoekers aanmanen om stiller te zijn bij het verlaten van de zaak. Een rondgang en opnet in de buurt na sluitingsuur om bijvoorbeeld glazen of flessen weg te nemen is ook te bevelen. Het café twee weekends sluiten zal de overlast in de buren voor twee weekends wegnemen, maar zo geraakt het probleem niet opgelost. Ga in overleg en zoek naar oplossingen”, zeggen de jongeren nog.