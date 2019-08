Jonas (25) stopt als kinesist en kiest voor onderwijs: “Een jongensdroom die in vervulling gaat” Maandag 2 september voor het eerst als leerkracht naar school Joeri Seymortier

30 augustus 2019

11u47 0 Eeklo Niet alleen duizenden schoolkinderen, maar ook leerkrachten maken zich op voor hun allereerste schooldag van maandag 2 september. Jonas Van Brantegem (25) uit Waarschoot stapt maandag voor het eerst als leerkracht door de grote poort van het College ten Doorn in Eeklo. Hij is eigenlijk kinesist, maar stopt daarmee om zijn grote ‘onderwijsdroom’ te verwezenlijken.

Het is ook in het Meetjesland aftellen naar de start van het nieuwe schooljaar. Ook heel wat leerkrachten staan voor hun eerste schooldag. Jonas Van Brantegem was zes jaar lang student in het College ten Doorn, maar start er maandag als leerkracht. Hij zal er onder andere Fysica en Natuurwetenschappen aan de tieners op de schoolbanken.

“Ik ben kinesist van opleiding en heb twee jaar in een groepspraktijk in Sint-Laureins gewerkt”, vertelt Jonas. “Maar die drang naar het onderwijs is er altijd geweest. Vorig jaar heb ik mijn werk als leerkracht dan gecombineerd met een lerarenopleiding. Ik heb hier op College ten Doorn zes jaar school gelopen, en ik heb hier mijn stage mogen doen. Logisch dat dit ook de eerste school was waar ik ging solliciteren. Dat ik hier maandag als leraar aan de slag kan, is echt een jongensdroom die in vervulling gaat. Ik heb vijf jaar leiding gegeven bij de Scouts in Waarschoot, en heb altijd graag met jongeren gewerkt. Ik leg het ook heel graag uit. Ik kreeg vaak de opmerking van vrienden dat ik geknipt zou zijn voor het onderwijs, en dat heeft mij aan het denken gezet.”

Respect

De voorbije dagen is ‘Meneer Van Brantegem’ volop bezig geweest met de voorbereidingen voor zijn eerste lessen. “Zo’n start van het schooljaar is hectisch en druk. Zeker wanneer het je eerste jaar is”, zegt Jonas. “Welke stijl ik ga hebben als leraar? Ik wil vooral werken vanuit respect. Ik heb in mijn stage al gemerkt, dat je dan het meeste gedaan krijgt van je leerlingen. Wanneer er iets misloopt in de klas, ga ik mij niet meteen boos maken. Tonen dat je teleurgesteld bent in een leerling, heeft vaak veel meer effect. Ik gooi mij nu volop op het onderwijs. Ooit wil ik mijn job weer gaan combineren met het kinesist zijn. Ik heb nu eenmaal veel variatie nodig in mijn leven”, zegt Jonas nog.

Zoeken naar leerkrachten

Ook in College ten Doorn was het de voorbije weken puzzelen om genoeg leerkrachten te vinden. “We merken inderdaad dat het steeds moeilijker wordt om ons lerarenkorps volledig samen te stellen”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “Er is een zekere schaarste, en het vraagt wat zoekwerk en heel wat sollicitatiegesprekken. Anderzijds zijn we voor leerkrachten een aantrekkelijke school, omdat we een heel ruim onderwijsaanbod hebben. Leerkrachten beseffen dat wij een mooi pakket kunnen aanbieden, en we veel uitwijkmogelijkheden hebben als er verschuivingen nodig zijn. Daardoor slagen we er tot nog toe elk jaar in om het schooljaar te starten met een volledig korps van gekwalificeerd personeel”, klinkt het nog.