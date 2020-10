Jeugdtheaterproject De Bende 5.0 gooit handdoek in de ring door corona: “Onmogelijk met de nieuwe regels voor jeugdwerk” Joeri Seymortier

13 oktober 2020

14u24 1 Eeklo Het jeugdtheaterproject De Bende 5.0 in Eeklo gooit de handdoek in de ring door de problemen met het coronavirus.

De Bende is een theaterproject van De Herbakker in Eeklo, waarbij 26 jongeren hun eigen voorstelling maken. Ze staan niet alleen op de planken, maar worden ook van het begin tot einde bij het project betrokken. Eigenlijk moest de voorstelling al in april gehouden worden, maar dat werd toen zes maanden uitgesteld. Maar ook nu lukt het niet. Er wordt nu definitief een streep onder het project getrokken.

“Toen dit voorjaar op 13 maart alles stilviel, waren de jongeren tot op één maand van hun première genaderd”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Half april zouden ze met het stuk ‘De Koning en de dood’ op scène staan. Door corona werd alles zes maanden on hold gezet. De vreugde was groot toen de joneren na de zomer terug van start konden gaan, en er nieuwe speeldata gevonden werden in de kerstvakantie. Samen met de begeleiders Geert Faes en Wim De Winne leefden ze hard toe naar het einde van 2020, om eindelijk hun stuk te kunnen opvoeren. De Bende valt onder jeugdwerk, en vanaf nu mag nog met maximum 20 personen gewerkt worden, inclusief de begeleiders. Dat zou betekenen dat acht jongeren niet meer kunnen meedoen. Tijdens repetities moeten mondmaskers aangehouden worden, en de afstanden gerespecteerd worden. Dit laat weinig alternatief ten aanzien van de productie. Met pijn in het hart werden de repetities daarom stopgezet en de voorstellingen van eind december gecanceld.”

Tickethouders krijgen een mail wat betreft terugbetaling.