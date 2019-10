Jeugd krijgt vrijdag gratis ontbijt in Eeklo Joeri Seymortier

12 oktober 2019

13u28 3 Eeklo Eeklo viert op vrijdag 18 oktober de ‘Dag van de jeugdbeweging’ en trakteert die dag de jongeren op een gratis ontbijt.

Vanaf 7 uur kan je terecht op de Markt. Wie in jeugdbewegingskledij komt opdagen, wordt getrakteerd op koffiekoeken en drankjes. DJ Flavour Drop zorgt voor de muziek. “Tijdens het ontbijt voorziet de jeugdraad een challenge-stage waar jeugdbewegingen het tegen elkaar kunnen opnemen”, zegt schepen van Jeugd Isaura Calsyn (Groen). “Na afloop van het ontbijt worden lagereschoolkinderen naar de Eeklose scholen begeleid. Ook na school is het vrijdag feest. Jeugdhuis De Route verwent iedereen die langskomt in uniform, tussen 16 uur en 18 uur op een gratis drankje.”

Eeklo telt momenteel vier actieve jeugdbewegingen: Chiro Ommekeer, Chiro Sint-Jozef, FOS De Leeuwerik en Scouts en Gidsen Baden-Powell. Een enthousiaste groep jongeren zorgt wekelijks voor onvergetelijk spelplezier voor ongeveer 550 kinderen.