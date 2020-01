Jenny De Potter aan hoofd GO! Scholengroep Meetjesland: baas van 700 personeelsleden en 4.000 leerlingen Joeri Seymortier

13 januari 2020

09u02 0 Eeklo Jenny De Potter (45) is de nieuwe algemeen directeur van de GO! Scholengroep Meetjesland. Ze volgt Catia De Smul op.

De scholengroep van de GO!-scholen overkoepelt zestien instellingen in het Meetjesland, en heeft haar hoofdzetel in De Tandem in Eeklo. Goed voor 700 personeelsleden en zowat 4.000 leerlingen. Jenny De Potter werkt al sinds 1996 in de scholengroep Meetjesland. Ze begon in De Driesprong in Maldegem, en werd in 2004 directeur in De Tandem in Eeklo. Nu is ze de jongste algemeen directeur ooit van de scholengroep. “Wij willen voluit gaan voor een leergemeenschap met gepersonaliseerd leren op ieders maat”, zegt Jenny De Potter, die zelf uit Watervliet afkomstig is. “Het doel is om elke leerling en elke jongere klaar te maken voor de maatschappelijke en job-gerelateerde uitdagingen die ze op het parcours van het leven zullen ontmoeten. We gaan inzetten op zowel kennis als op vaardigheden. Onze leerlingen en jongeren moeten ‘21st-century-proof’ zijn. Ze moeten klaar zijn voor de maatschappij en de wereld van morgen”, klinkt het nog.