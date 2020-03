Jacqueline Smitz van Burtline is vriendelijkste handelaar van Eeklo Anthony Statius

12 maart 2020

10u59 16 Eeklo Jacqueline Smitz van lingeriewinkel Burtline is de vriendelijkste handelaar van Eeklo. Op woensdag 11 maart werd ze samen met haar medewerkster Julie door de stad Eeklo en Handelsgids.be in de bloemetjes gezet.

Handelsgids.be beloont jaarlijks de handelaars voor hun inzet en klantvriendelijkheid. De handelaar die via de webpagina bij Handelsgids in de loop van 2019 de hoogste gemiddelde score ontving van zijn klanten, mag zich een jaar lang vriendelijkste handelaar van de stad noemen.

In totaal maakten er in Eeklo tientallen handelaars kans op de felbegeerde titel, maar uiteindelijk ging die naar Jacqueline Smitz. “Jacqueline, bijgestaan door een al even gedreven Julie, weet als geen ander hoe zij haar klanten de nieuwe trends en collecties in lingerie, badmode en nachtkledij voor dames en heren kan aanraden. Zij krijgt een award en een extra reclamebudget voor Handelsgids.be ter waarde van 600 euro”, zegt Luc Verheyden van Handelsgids.be.

Apotheek Hilde Maeyens, Deli-Kaas en De Feestwinkel zijn geëindigd als de laureaten van de verkiezing. Zij kregen ook een oorkonde en een reclamebudget bij Handelsgids ter waarde van 300 euro.