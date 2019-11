Jaar van de Meetjeslandse Smaak: ga nu ook zelf aan de slag Joeri Seymortier

01 november 2019

10u47 0 Eeklo Het Meetjesland zit volop in het ‘Jaar van de Meetjeslandse Smaak’ en daar zijn de komende weken leuke activiteiten voor.

Nieuwe acties richten zich op kleinere groepen die heel intensief een bepaald productieproces kunnen meevolgen of een exclusieve rondleiding krijgen. In totaal zijn er vijf inspiratiedagen. Een eerste vindt plaats op zaterdag 2 november. Dankzij brouwerij Van Renterghem uit Knesselare kunnen zes personen hun eigen biertje brouwen. Je leert er alles over het brouwproces, nadien krijgt iedereen het resultaat mee naar huis.

Op donderdag 7 november stelt koffiebranderij De Witte Zwaan uit Eeklo exclusief hun deuren open voor het publiek om een kijkje te nemen hoe het brandproces in elkaar steekt. Microbakkerij Baab uit Lembeke bakt ambachtelijk zuurdesembrood op maandag 18 november. Wie het concept van een CSA-boerderij wil leren kennen kan op zaterdag 23 november terecht op de zelfoogstboerderij Moeieakker in Eeklo. Tot slot leert stokerij Eenvoud uit Zelzate je alles over het stookproces van Meetjeslandse gin of jenever, en dat op zaterdag 30 november.

Inschrijven kan via info@plattelandscentrum.be of 09/379.78.37.