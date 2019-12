IVM zet subsidies voor hakselaars stop Joeri Seymortier

31 december 2019

10u32 0 Eeklo IVM, de afvalintercommunale voor het Meetjesland en de streek rond Deinze, stopt met de subsidiëring van de aankoop van nieuwe hakselaars.

De voorbije jaren is het aantal aanvragen voor deze subsidie jaar na jaar verminderd. “In 2010 noteerden we 122 aanvragen”, zegt Jean Marie Staelens. “In 2015 daalde dit gestaag tot 96 aanvragen, en in 2018 noteerden we slechts 39 goedgekeurde dossiers. Anno 2019 tellen we tot medio december amper 18 aanvragen. Over de tien jaar waarin het reglement van kracht was, werden ongeveer 830 dossiers goedgekeurd, wat neerkomt in een totaal subsidiebedrag van 31.000 euro. Vooral de laatste drie jaar noteerden we telkens een sterke daling in het aantal aanvragen.”