Irénée Duriez en Rik Van de Walle exposeren 70 kunstwerken bij D&D Interieur Joeri Seymortier

21 oktober 2019

09u07 5 Eeklo D&D Interieur langs de Zeelaan in Eeklo is nog tot en met 30 november het decor voor de kunsttentoonstelling Interior Plus Art.

Het zijn Irénée Duriez en Rik Van de Walle die samen meer dan zeventig kunstwerken tentoonstellen. Duriez heeft nooit eerder in Oost-Vlaanderen geëxposeerd. Nu toont hij meer dan vijftig van zijn werken. Rik Van de Walle is een Eeklonaar en speelt een thuismatch. Van hem zijn er meer dan twintig werken te zien.

Interior Plus Art is nog te zien tot en met 30 november, in de Zeelaan 21 in Eeklo. Open van woensdag tot zondag, telkens van 14 tot 18 uur.

Info: www.interiorplusart.be.