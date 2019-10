Inschrijven voor Sinterklaasfeest stad Eeklo Joeri Seymortier

12 oktober 2019

11u00 4 Eeklo Eeklo organiseert op zondag 17 november de intocht van Sinterklaas. Wie er bij wil zijn, kan inschrijven tot 8 november.

Sinterklaas komt op zondag 17 november om 14 uur aan in de Eeklose Jachthaven. Nadien de Sint alle kinderen begroet heeft, vertrekt hij naar de evenementenhal. Rond 15 uur krijgt iedereen de kans om persoonlijk bij hem langs te gaan met een tekening, voor een foto of voor een kort gesprekje. Elk kind ontvangt een geschenkje. Tussendoor zorgen de pieten, animatoren en de medewerkers van de jeugddienst voor randanimatie met springkastelen, schminken, glittertattoos en een kleur- en tekenhoek.

Het feest is gratis, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Inschrijven kan tot en met vrijdag 8 november via de website www.eeklo.be/vrijetijd of op de jeugddienst.