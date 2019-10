Indrukwekkende creaties met Lego twee dagen lang in PTI Eeklo Joeri Seymortier

02 oktober 2019

16u42 0 Eeklo Liefhebbers van Lego kunnen op zaterdag 5 en zondag 6 oktober naar het Brick Event.

Twee dagen lang kan je genieten in de gebouwen van het PTI op de Roze in Eeklo. Het is het vijfde jaar dat de beurs georganiseerd wordt. Je kan genieten van indrukwekkende bouwwerken met Lego-blokken.

Op zaterdag kan dat van 10 tot 18 uur, en op zondag van 10 tot 17 uur. Een kaartje kost 2 euro. Wie kleiner is dan 1 meter komt er gratis in.

Info: www.brickevent.be.