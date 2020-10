Inclusief spelen in Eeklo: “Speelpleinen voor kinderen met en zonder beperking” Joeri Seymortier

04 oktober 2020

Eeklo zet in op inclusieve speelterreinen. Dat zijn speelpleinen waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.

De speelpleinen in Crielkens en Galgenakker werden aangepakt. Er staan vijf nieuwe toestellen op de twee terreinen: een grote combinatietoren, een zandspel, een avonturenparcours, een brede taludglijbaan en een mandschommel. “Op inclusieve speelterreinen moet elk kind de mogelijkheid krijgen om mee te spelen”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Als stad hebben we beslist dat op termijn op elk speelterrein een kwart van de speelimpulsen ook inclusief moeten zijn. Dit jaar hebben we 30.000 euro geïnvesteerd voor een aanpassing aan het bestaande speelterrein Galgenakker, en de aanleg van een nieuw terrein in de wijk Crielkens. In de wijk Crielkens werd bijvoorbeeld een grote combinatietoren geplaatst met een oprijplank voor rolstoelgebruikers.”

In 2022 en 2024 wordt opnieuw een budget van telkens 30.000 euro voorzien voor de aanleg of heraanleg van speelterreinen.