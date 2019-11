Iedereen wil in 2020 vervolg op Eeklo Beach: uiteindelijke kostprijs is 67.500 euro Stad bekijkt budgettaire mogelijkheden voor volgend jaar Joeri Seymortier

19 november 2019

16u44 1 Eeklo Zowat alle politici en horecamensen van Eeklo zijn het er over eens: volgend jaar moet er een vervolg komen op Eeklo Beach. Het strand op de Markt van Eeklo heeft de stad afgelopen zomer uiteindelijk 67.500 euro gekost. Of er in 2020 een tweede editie volgt van Eeklo Beach lijkt buiten discussie te staan, maar moet nog officieel beslist worden. “Dat maakt deel uit van de budgetbesprekingen”, klinkt het.

Eeklo Beach veranderde de Markt van Eeklo de voorbije zomer een kleine twintig dagen in een strand. De stad maakte de Markt parkeervrij en zou uiteindelijk 50.000 euro investeren in het zomerevent. Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) vraagt al maanden naar de afrekening, maar heeft die naar eigen zeggen nooit gekregen. Op de gemeenteraad vroeg hij de rekeningen open en bloot op tafel te gooien. Volgens schepen Ann Van den Driessche (Open Vld) heeft de stad 30.500 euro betaald voor de programmatie van de groepen, en was er nog eens 20.000 euro nodig voor onder andere muziekinstallaties, verzekeringen, Sabam en beplanting. De aanleg van het strand zelf heeft de stad 17.000 euro gekost. Het kostenplaatje voor de stad komt daardoor uiteindelijk op 67.500 euro. De horeca investeerde daarnaast onder andere in de aanleg van terrassen, de containerbar en promomateriaal.

Recupereren

Volgens raadslid Koen Loete heeft Eeklo Beach een pak meer gekost, maar dat wordt door de stad weerlegd. Loete had klacht ingediend bij de gouverneur, maar daar kreeg hij deze keer geen gelijk. “We rekenen 17.000 euro voor de technische aanleg, omdat veel van het materiaal gerecupereerd kon worden”, zegt schepen Van den Driessche. “Er zijn inderdaad 33.000 euro aan facturen betaald, voor de aanleg. Maar het zand is nadien gebruikt in de zandbakken in de stad, en de boordstenen gaan gebruikt worden bij komende openbare werken. Die kosten mogen we dus niet op Eeklo Beach verhalen. Uiteindelijk heeft de organisatie onze stad dus 67.500 euro gekost. Voor bijna twintig dagen plezier, is dat een aanvaardbare prijs. Eerst was Eeklo een beetje argwanend, maar uiteindelijk was iedereen die langs geweest is enthousiast. Of er in 2020 een vervolg komt? Het lijkt wel alsof iedereen dat wil, inderdaad. Maar we moeten eerst nog kijken of dat budgettair in onze plannen van volgend jaar past”, zegt schepen Van den Driessche.

Bom onder samenwerking

Koen Loete blijft het niet kunnen vinden dat het stadsbestuur vier maanden na het evenement nog altijd niet met een echte evaluatie naar buiten gekomen is. “Ik begrijp niet dat een van onze grootste en mooiste stadsactiviteiten, die een bijzonder grote positieve uitstraling brachten voor onze stad, op zoveel onterechte kritiek kan rekenen van een raadslid”, reageert schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Het lijkt alsof sommigen in de oppositie een bom willen leggen onder de goede samenwerking van stad met horeca en handelaars. Van onze zijde zijn we heel blij, en danken iedereen die meegewerkt heeft, voor hun inzet en enthousiasme waar heel Eeklo en omgeving kon van meegenieten”, klinkt het nog.