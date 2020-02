Ideaal in krokusvakantie: werken in Zuidmoerstraat aan College ten Doorn Joeri Seymortier

23 februari 2020

14u37 0 Eeklo De komende week wordt gewerkt in de Zuidmoerstraat in Eeklo, ter hoogte van het College ten Doorn.

De timing wordt bewust gekozen omdat het krokusvakantie is, en dus een pak minder druk in de Zuidmoerstraat. “In de krokusvakantie zal een aannemer werken aan de plantvakken in de Zuidmoerstraat”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Van maandag 24 tot vermoedelijk vrijdag 28 februari zal er daardoor hinder zijn. De Zuidmoerstraat wordt onderbroken ter hoogte van de Burggravenstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Burggravenstraat, Raashekke, Ganzepoel, Leikensweg en Dullaert.”

Op woensdag 26 februari zal ook de Patersstraat voor één dag onderbroken zijn door nutswerken. Dan wordt het gedeelte tussen Patersstraat en Kaaistraat tijdelijk tweerichtingsverkeer.

