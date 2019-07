Huisvuilzak Meetjesland en Deinze nog te zwaar: elke burger produceert 19 kilo afval te veel Van 154 kilo afval per inwoner per jaar naar 135 kilo Joeri Seymortier

02 juli 2019

20u39 0 Eeklo De huisvuilzak van de inwoners van het Meetjesland en de streek rond Deinze is nog altijd veel te zwaar. Gemiddeld produceert een inwoner van de regio 154 kilo restafval per jaar, en dat moet tegen 2022 zakken naar het opgelegde 135 kilo per inwoner. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van IVM. Er is in zowat alle gemeenten werk aan de winkel.

De inwoners van het Meetjesland en regio Deinze produceren nog te veel afval. IVM stelde dinsdagavond het jaarrapport voor, en stimuleert de gemeenten om het afvalcijfer te doen zakken. Gemiddeld moet dat van 154 kilo per inwoner per jaar, naar 135 kilo. Goed voor 19 kilo minder restafval per inwoner per jaar.

Welk afvalcijfer een gemeente moet hebben, verschilt. Slechts één gemeente zit nu al aan het streefdoel. Aalter moet naar 149 kilo per inwoner, en zit nu al aan 146,8 kilo. Alle andere gemeenten zitten nog boven hun streefdoel. Dat komt vooral omdat in Aalter door een proefproject al langer veel meer PMD-afval in de blauwe zak mag, dan in de andere gemeenten. Sinds juni van dit jaar is de uitgebreide P+MD-inzameling ook in de andere gemeenten gestart. Dus ook daar zal het afvalcijfer volgend jaar dalen.

Werk aan de winkel

“Er is in zo goed als alle gemeenten werk aan de winkel om de restafvalzak lichter te maken”, zegt secretaris Jean Marie Staelens van IVM. “Gemiddeld weegt de huisvuilzak op jaarbasis nog 154 kilo, en dat moet dus gemiddeld 135 kilo worden. Er moet tegen 2022 dus 19 kilo restafval uit onze afvalzak verdwijnen, en dat is heel wat. Hoe we dat gaan doen? In eerste instantie zijn we nu in alle gemeenten gestart met een uitgebreide ophaling van PMD. Vanaf nu mag er veel meer in de blauwe zak, zoals botervlootjes en yoghurtpotjes. In Aalter is dat al langer het geval, en daar zien we dat dit 8 kilo per jaar in de restafval kan schelen. In vier gemeenten wordt ook het GFT-afval (groenten-, fruit- en tuinafval, red.) apart ingezameld, en ook dat zorgt voor twintig kilo minder restafval. We moeten onderzoeken of dit ook in andere gemeenten kan. Daarenboven zullen we op de recyclageparken nog strenger moeten zijn, en zal er nog veel minder in de container van brandbaar afval mogen gegooid worden.”

Thuis beginnen

Ook bij de burger ligt er een taak. “Minder afval produceren is natuurlijk gemakkelijkst als we zelf voor minder afval zorgen”, zegt Staelens. “Er moet geen foliepapier rond je boterhammen, als je gewoon een brooddoos gebruikt. We kunnen ook thuis nog veel meer recycleren, zodat ons afval niet naar de verbrandingsoven moet. We blijven inzetten op sensibilisatie, om de burger bewust te maken echt na te denken over zijn afval.”

De verbrandingsoven van IVM in Eeklo ligt momenteel stil voor grote verbouwingswerken. Vorig jaar draaide die alvast op volle toeren, want er werd toen 101.000 ton afval verwerkt, en dat is een recordcijfer.