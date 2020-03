Horeca Meetjesland vecht samen tegen coronacrisis: “We hopen op steun van onze gemeentebesturen” Horecamensen informeren elkaar in nieuwe WhatsApp-groepjes Joeri Seymortier

23 maart 2020

10u39 0 Eeklo De horeca van het Meetjesland slaat de handen in mekaar in deze coronacrisis. Horeca Meetjesland vraagt aan alle gemeentebesturen om maatregelen te nemen, die de horeca er na deze crisis weer bovenop moeten helpen. In heel wat gemeenten verzamelen horecamensen zich nu ook in WhatsApp-groepjes, om elkaar zo optimaal te informeren. “De terrasbelasting 2020 schrappen is een eerste voorstel”, klinkt het.

De horeca heeft sluitingsplicht en dat heeft zware financiële gevolgen. Eddy Deketelaere doet als voorzitter van Horeca Meetjesland een oproep aan alle gemeentebesturen in het Meetjesland. “Horeca Meetjesland vraagt aan de gemeentebesturen bijkomende maatregelen, en vraagt om een voorbeeld te nemen aan steden zoals Antwerpen, Sint-Niklaas of Kortrijk”, zegt Eddy Deketelaere. “Sommige restaurants zijn creatief met het organiseren van een take-away of leveren aan huis. Dat wordt bij de meeste gemeentebesturen ook vermeld op hun website. Maar we zijn overtuigd dat ook inspanning nodig zullen zijn na de lockdown, om horecazaken extra te steunen, de lokale economie weer op gang te trekken en de mensen terug uit hun kot te halen. Waar ik aan denk? Voor de horeca zou het bijvoorbeeld al kunnen helpen om de terrasbelasting van 2020 niet te innen. Of waarom steunen de gemeenten hun inwoners niet door ze elk een winkelbon aan te bieden die na de crisis gebruikt kan worden in eigen gemeente? Daar helpt de gemeente de inwoners mee, en ook de plaatselijke middenstand en horeca. Ideeën genoeg waar onze politici mee aan de slag kunnen.”

Eerste samenwerking

Michiel Claeys van biercafé ’t Durp in Waarschoot, en ook bestuurslid van Horeca Meetjesland, heeft het idee gelanceerd om alle horecazaken van Lievegem in één WhatsApp-groep te verzamelen. Ook in andere gemeenten in het Meetjesland is dat ondertussen gebeurd. “In ons groepje worden alle horecazaken van de fusie Waarschoot, Lovendegem en Zomergem geïnformeerd over begeleidende maatregelen en nieuws rond de horeca”, zegt Michiel Claeys. “Dit is eigenlijk de eerste grensoverschrijdende samenwerking tussen collega’s van eenzelfde sector sedert de fusie Lievegem. Er werd al een affiche doorgestuurd met de vraag die voor de gesloten zaak op te hangen en een selfie door te sturen. Deze oproep wordt massaal opgevolgd. Zelfs het gemeentebestuur van Lievegem en de CEO Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe steunen de actie.”

De gezondheidszorg komt nu op de eerste plaats, maar de gemeente Lievegem liet ons alvast weten dat ze wil nadenken over extra steunmaatregelen voor de horeca en middenstand Michiel Claeys

Michiel Claeys nam ook al contact op met het gemeentebestuur van Lievegem en daar willen ze de extra maatregelen voor horeca alvast op de politieke agenda zetten. “We zijn blij dat we in Lievegem meteen al steun en sympathie van ons gemeentebestuur krijgen. Er werd mij gezegd dat de gezondheidszorg nu op de eerste plaats komt, maar dat het schepencollege zeker wil nadenken over extra maatregelen voor de horeca en andere middenstand”, zegt Michiel nog.

Horecamensen: sluit aan!

Horeca uit Lievegem die wil aansluiten kan sturen naar 0477/53.21.98, in Eeklo is dat naar 0475/73.95.66, in Kaprijke naar 0472/46.67.32 en in Sint-Laureins naar 0477/50.30.92. Ook andere gemeenten uit het Meetjesland kunnen nog volgen.