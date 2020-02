Hoofdkerk moet dringend gerestaureerd worden, maar er is geen geld: “Waarom betalen voor gebouw waar amper 7 procent van Eeklonaren gebruik van maakt?” Schepen Windey pleit voor aanpassing eeuwenoude wet Joeri Seymortier

16 februari 2020

11u16 0 Eeklo Er is geen halve euro ingeschreven voor de broodnodige restauratie van de Sint-Vincentiuskerk in het centrum van Eeklo. De stad wacht tot de subsidie van Vlaanderen officieel toegekend wordt. Dat Eeklo zwaar zal moeten meebetalen voor de restauratie, is niet naar de zin van iedereen. “Misschien moet de wet maar eens aangepast worden. Kerkfabrieken hebben spaarboeken, maar de belastingbetaler moet bijdragen in een restauratie”, zegt schepen Marc Windey (SMS).

De toren van de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo is tien jaar geleden gerestaureerd, en het kerschip zou snel volgen. Maar er is nog altijd geen steen aangepakt. En ook de komende maanden en jaren zal dat niet gebeuren, want de stad heeft geen bedrag voorzien in de meerjarenplanning.

Wachten op Vlaanderen

“Zolang de subsidie vanuit Vlaanderen niet toegezegd is, voorziet de stad geen geld voor een restauratie van de hoofdkerk en de kerk van Balgerhoeke”, zegt schepen van financiën Marc Windey (SMS). “Dat is dezelfde visie als die voor de restauratie van het stadhuis. De restauratie van de hoofdkerk zal ons ondanks de subsidie ook nog heel veel geld kosten. Misschien moet het decreet wel eens aangepast worden. Uit cijfers blijkt dat nog maar zeven procent van de mensen actief is in de kerk. Dus 93 procent van de Eeklonaren moet mee investeren in een gebouw dat ze niet als het hunne beschouwen. Ik geef eerlijk toe dat ik een christen ben, maar zoiets doet mij zeer. Zeker als je weet dat er kerkfabrieken zijn met dikke spaarboeken. Maar wanneer hun kerk gerestaureerd moet worden, doen ze wel beroep op het stadsbestuur en de belastingbetaler. Het is de wet, dus het moet zo. Maar ik vind dat een bizarre situatie.”

Er zijn kerkfabrieken met dikke spaarboeken. Maar wanneer hun kerk gerestaureerd moet worden, doen ze wel beroep op het stadsbestuur en de belastingbetaler. Het is nu eenmaal de wet... Marc Windey, schepen van financiën

Gemeenteraadslid en oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) vindt dat de stad spoed moet zetten achter het dossier van de kerkrestauratie. “De kerktoren van onze hoofdkerk is al tien jaar geleden gerestaureerd”, zegt Koen Loete. “We moeten het kerkschip ook dringend aanpakken, anders zal er voor de rest van de tijd een te groot verschil zijn tussen het uitzicht van de toren en van de kerk. We moeten als stad trots zijn op onze dekenale Sint-Vincentiuskerk. Het is een pareltje van de neogotiek, en ook binnenin vind je er mooie kunst”, vindt Loete.

We moeten het kerkschip dringend aanpakken, anders zal er voor de rest van de tijd een te groot verschil zijn tussen het uitzicht van de gerestaureerde toren en de rest van de kerk Koen Loete, CD&V

Eeklo wil op termijn enkel de hoofdkerk in het centrum en de kerk van Balgerhoeke behouden. Ook in Balgerhoeke moet een groot restauratiedossier opgestart worden. De kerk op Sint-Jozef wordt momenteel verbouwd en moet een kinderopvang worden. Over de herbestemming van de kerk op het Oostveld moet binnenkort een beslissing genomen worden. De kans is wel groot dat de kerktoren daar afgebroken wordt.