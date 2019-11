Hinder voor schoolverkeer: vanaf dinsdag werken in Zuidmoerstraat Joeri Seymortier

23 november 2019

11u01 3 Eeklo Vanaf dinsdag 26 november starten werken in de Zuidmoerstraat in Eeklo. Dat zal voor hinder zorgen voor het dagelijks schoolverkeer.

De werken in de Zuidmoerstraat situeren zich aan de pare kant van de straat, in de zone tussen Dullaert en Visstraat. “De werken starten ter hoogte van de Dullaert en zullen systematisch opschuiven richting Visstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Het wegdek zal in deze zone heraangelegd worden, want nu is het in slechte staat. Wij willen zo de veiligheid en het comfort voor fietsers optimaliseren.”

Omwille van de veiligheid in de drukke straat, wordt een omleiding voorzien voor het verkeer komende van het station. Verkeer dat de Zuidmoerstraat inrijdt van aan het station, zal moeten omrijden via de Gulden Sporenstraat, Hendrik Consciencestraat en de Dullaert.

“Openbare werken gaan nu eenmaal gepaard met hinder voor de omwonenden en passanten. Als stadsbestuur kunnen we helaas niet iedere vorm van hinder vermijden. Maar het is wel onze ambitie om de overlast tot een minimum te beperken”, zegt schepen De Waele nog.