Hinder blijft aanhouden: jeugdcafé Patjelli moet twee weekends dicht Joeri Seymortier

03 februari 2020

08u58 0 Eeklo Jeugdcafé Patjelli in de Zuidmoerstraat in Eeklo moet deze maand verplicht twee weekends sluiten. Dat legt de burgemeester van Eeklo op.

De voorbije maanden waren er in de buurt van Patjelli regelmatig klachten van overlast. Stad en politie zochten samen met de uitbaters naar oplossingen, maar die hebben niet het gewenste effect. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) neemt nu een drastische beslissing en legt het café twee weekends een sluiting op.

“Naar aanleiding van verschillende meldingen inzake overlast bij jongerencafé Patjelli in de Zuidmoerstraat 145, ging ik samen met de politie de afgelopen maanden in dialoog met de uitbaters”, zegt burgemeester Luc Vandevelde. “Er werd een constructief overleg georganiseerd tussen alle partijen. Patjelli ging zelf op zoek naar oplossingen om de overlast tegen te gaan, echter zonder afdoend resultaat. Het moet dus anders. Patjelli zal twee weekends gesloten worden. Het eerste weekend is van vrijdagmiddag 14 tot en met maandagmiddag 17 februari, en het tweede weekend is van vrijdagmiddag 21 tot en met maandagmiddag 24 februari.”

Volgens de stad is zo’n sluiting een duidelijk signaal. “Wij dragen de leefbaarheid van onze stad hoog in het vaandel”, zegt de burgemeester. “Het is belangrijk dat er een evenwicht is tussen alle partijen in de stad. We hebben een mooi aanbod aan horecazaken. Dit zorgt ervoor dat burgers van Eeklo en omstreken graag in Eeklo vertoeven. Samen met de politie en de horeca zelf moeten we er samen voor zorgen dat het steeds aangenaam blijft voor alle partijen.”

De buurt hoopt dat de problemen van de baan geraken. “Ook al los je zoiets niet op door het café twee weekends te sluiten”, klinkt het in de buurt. “De mentaliteit van de jongeren moet gewoon veranderen. ’s Nachts en ’s ochtends vroeg lopen ze roepend door de straat, er is vandalisme aan wagens en woningen in de buurt, en er wordt zowat overal geplast. Dit kon echt niet lang zo blijven duren. Benieuwd hoe de jongeren op deze sluiting zullen reageren”, klinkt het nog.