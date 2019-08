Herbakkersfestival op nieuw festivalterrein: “Verhuisd uit noodzaak, maar dit wordt een pak gezelliger” De Mens, Ertebrekers en Uberdope gratis te zien Joeri Seymortier

13 augustus 2019

18u15 0 Eeklo De organisatoren van het Herbakkersfestival in Eeklo zijn volop bezig met de opbouw van het festivalterrein. Na dertien op een nieuwe locatie, deze keer achter de stedelijke sporthal van Eeklo. Het podium staat nu in een decor van bomen en groen, en dat kan het festival komend weekend een pak gezelliger maken. Alle optredens blijven gratis.

Het Herbakkersfestival werd twaalf jaar lang georganiseerd op het Herbakkersplein. Maar omdat de stad normaal gezien nu volop zou bezig zijn met de verbouwing van het Cultuurcentrum De Herbakker, moest het gratis stadsfestival verhuizen. De werken aan het Cultuurcentrum zijn uitgesteld, maar het festival vindt nu toch plaats op een nieuwe locatie.

“We zijn eigenlijk verhuisd uit noodzaak, maar het festival zou hier wel eens een pak gezelliger kunnen worden dan vroeger”, zegt oud-voorzitter Geert Faes. “Het podium is opgebouwd tussen het groen. Mooier kan een decor voor een festival niet zijn. We konden het Herbakkersplein wel gezellig aankleden, maar het was en bleef een stenen plein. Hier sta of lig je op gras, en heb je ook nog eens het mooie hoge groen als decor. We gaan enkele bomen mooi uitlichten, en dat zal ’s avonds zeker een zalig effect geven. Volgend jaar zal het Herbakkersfestival normaal gezien opnieuw hier aan de sporthal gehouden worden, omdat de werken aan het Cultuurcentrum dan echt bezig zouden zijn. Of we ooit nog terugkeren naar het Herbakkersplein? Laat ons eerst dit weekend maar eens afwachten, maar zeker is dat niet.”

Parkeren

De ingang van het festivalterrein ligt langs het Scoutspad. Parkeren doe je best op de grote parking voor de stedelijke sporthal, of in de zijstraten. “Parkeren kan aan één straatkant, om de hulpdiensten altijd doorgang te garanderen. Enkel de Sportlaan wordt volledig parkeervrij gemaakt. Langs het Scoutspad zal je ook een grote fietsparking vinden”, zegt het voorzittersduo Jasmien Van Hulle en Olivier De Baere.

Gratis optredens

Het Herbakkersfestival start op vrijdag 16 augustus, traditiegetrouw met een stevige avond vol metal. Dit jaar staan de groepen Grave, God Dethroned en Reject The Sickness op het programma. Topnamen in het wereldje van de metal, en die lokken steevast fans vanuit heel België en zelfs over de landsgrens naar Eeklo. Op zaterdagavond 17 augustus komen onder andere Ertebrekers, Delv!s en Uberdope voor de sfeer zorgen.

Zondag 18 augustus start het festival al van ’s middags. Eerst is er een brunch en een aperitiefconcert van het combo van de Academie. Van 14 tot 18 uur is er een gratis springkastelendorp, met minstens zeven grote attracties. Op dat moment wordt ook de wereldmarkt op het nieuwe terrein gehouden. Die markt vond vroeger plaats in de Boelare. Zondagavond is De Mens de headliner en afsluiter. Ook Milo Meskens, Reena Riot en RAMAN zijn nog van de partij.

Info: www.herbakkersfestival.be.