Herbakkersfestival blijft op zelfde locatie (en wint trofee ‘Eeklonaar van het Jaar’) Joeri Seymortier

25 januari 2020

08u06 4 Eeklo Het Herbakkersfestival in Eeklo blijft dit jaar op dezelfde locatie aan het Sportpark in Eeklo. Deze zomer wordt het muziekfestival gehouden van 14 tot en met 16 augustus.

Het nieuws van de nieuwe editie van het Herbakkersfestival werd gelanceerd bij de uitreiking van de prijs ‘Eeklonaar van het Jaar’, de jaarlijkse prijs van de CD&V-jongeren in Eeklo. Het bestuur en de vrijwilligers van het Herbakkersfestival krijgen dit jaar de prijs. “We kozen voor een organisatie die veel Eeklonaars in de zomer gelukkig maakt”, zegt voorzitter Roos Bekaert. “Wat die ploeg elk jaar op poten zet, had 15 jaar geleden niemand kunnen denken. Ondanks verminderde subsidies van het nieuwe stadsbestuur en verandering van locatie, slaagden ze er deze zomer toch in om vele mensen te entertainen, van jong tot oud. De trofee van ‘Eeklonaar van het jaar 2019’ geven we graag aan vzw Bakfiets, de organisatoren van het Herbakkersfestival.”

De mensen van Bakfiets gaan nu samen zitten met de muziekclub N9 en de stad Eeklo om het muziekfestival 2020 uit te bouwen. Namen van artiesten zijn er nog niet.