Herbakkersfestival 2.0: nieuwe locatie, terug naar één weekend, en met De Mens en Milo Meskens op het podium Grootste stadsfestival Meetjesland onthult nieuwe plannen Joeri Seymortier

28 mei 2019

09u07 4 Eeklo Het Herbakkersfestival 2.0 in Eeklo, de nieuwe versie van het grootste stadsfestival van het Meetjesland, onthult de plannen. De Mens en Milo Meskens zijn de twee topnamen voor de zondag. Het Herbakkersfestival verhuist naar de terreinen tussen de Blokhutten en het Sportpark, en het muziekfeest wordt opnieuw in één weekend georganiseerd.

Liefhebbers van goede muziek kruisen nu al beter vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus aan in de agenda. Vzw Bakfiets, de N9 en de stad Eeklo organiseren dan de nieuwe editie van het Herbakkersfestival. Ze doen dat opnieuw samen en in één gebundeld feestweekend. Het programma is zo goed als volledig klaar. “De Mens is headliner en afsluiter op zondag 18 augustus”, zegt Geert Faes van vzw Bakfiets. “Ook Milo Meskens, Reena Riot en RAMAN zijn die dag van de partij. De Mens stond hier zes jaar geleden al eens op het Herbakkersfestival. De band rond Frank Vander linden is levender en energieker dan ooit, en brengt met ‘Dit is mijn huis’, ‘Jeroen Brouwers’ en ‘Irene’ een pak hits die iedereen meezingt. Milo Meskens was hier drie jaar geleden ook al eens te gast. De artiest is enorm gegroeid en we vragen hem graag eens terug. Reena Riot is de dochter van de gewezen bassist van The Scabs. Raman is dan weer een sterke band, met roots in Evergem. De twee bands die openen zijn misschien wel minder bekend, maar ze brengen echte kwaliteit op het podium. En dat is iets waar we blijven over waken.”

Groene oase

Het festival zal deze zomer voor het eerst georganiseerd worden op de terreinen tussen het Sportpark en de Blokhutten. Van de stenen woestijn van het Herbakkersplein, naar een groene oase. Op zondag wordt daar ook een brunch georganiseerd en ook het springkastelenfestival verhuist mee naar de nieuwe grotere terreinen. Ook de wereldmarkt Nova Mondo verhuist op zondag van de Boelare naar het nieuwe feestterrein, om er zo een breed familiefeest van te maken.

Metalavond

Het Herbakkersfestival start dit jaar al op vrijdag 16 augustus, traditiegetrouw met een stevige avond vol metal. Dit jaar staan de groepen Grave, God Dethroned en Reject The Sickness op het programma. Topnamen in het wereldje van de metal, en die lokken steevast fans vanuit heel België en zelfs over de landsgrens naar Eeklo. De artiesten voor zaterdagavond 17 augustus werden al eerder bekend gemaakt. Dan komen Ertebrekers, Delv!s en Uberdope voor de sfeer zorgen op het Herbakkersfestival. Het muziekweekend blijft traditiegetrouw gratis voor de toeschouwers.

Info: www.herbakkersfestival.be.