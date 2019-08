Helden in het Park: donderdag laatste kans Joeri Seymortier

20 augustus 2019

14u41 0 Eeklo De concertenreeks ‘Helden in het Park’ in Eeklo is donderdag aan de vierde en laatste dag toe van dit seizoen.

De groepen ‘Linval Thompson & Asham’ en Joggo sluiten op donderdag 22 augustus de concertenreeks ‘Helden in het Park’ in Eeklo af, met reggae en dub. Vanaf de tweede helft van deze week wordt opnieuw zomer voorspeld, dus het kan een zwoele afsluiter worden.

‘Helden in het Park’ is nog altijd gratis, in het Heldenpark in de Oostveldstraat in Eeklo. Open om 19 uur. Eerste concert om 20 uur.

Info: www.hihp.be.