Hartverwarmend: bakker Bert verrast personeel AZ Alma met lekkernijen Joeri Seymortier

24 maart 2020

11u59 0 Eeklo Het personeel van AZ Alma in Eeklo draait in deze coronatijden overuren. Bakker Bert uit Balgerhoeke verraste ze met een kar vol lekkernijen.

Bakker Bert Goossens uit Balgerhoeke trok naar het AZ Alma in Eeklo om het zorgpersoneel daar op zijn manier te steunen. “Op het einde van een werkdag is er in een bakkerij altijd wel iets over”, vertelt Bert. “In plaats van het weg te gooien, leek het ons leuk om het deze keer weg te geven aan de mensen die momenteel overuren draaien. De mensen in de zorg zijn er voor ons, dus wij moeten er ook voor hen zijn. Of het momenteel druk is in de bakkerij? Na het hamsteren van vorige week is het nu iets rustiger geworden. Maar we klagen niet, en zijn blij dat we in deze onzekere tijden mogen blijven werken. De mensen in de horeca hebben het harder te verduren dan wij”, zegt Bert Goossens nog.