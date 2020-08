Hardrijders, bestuurders onder invloed en illegale step aangetroffen bij grootschalige politiecontrole Wouter Spillebeen

24 augustus 2020

16u24 3 Meetjesland Centrum De politiezone Meetjesland Centrum heeft afgelopen weekend hard ingezet op verkeerscontroles. In de hele zone werden gerichte acties en bemande snelheidscontroles uitgevoerd en daarbij liepen heel wat bestuurders tegen de lamp. Een zelfgebouwde step werd in beslag genomen.

Zes bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Van drie van hen is het rijbewijs voor 15 dagen ingehouden. Twee chauffeurs die onder invloed waren van drugs zijn hun rijbewijs ook voor 15 dagen kwijt. De politie betrapte ook een bestuurder op een illegale, zelfgebouwde step, die daarenboven onder invloed was van drugs. “Hij had de onderdelen op het internet gekocht en er een verbrandingsmotor erop gemonteerd. De step was niet goedgekeurd om op de openbare weg te rijden”, verduidelijkt de politie.

Bij bemande snelheidscontroles werden 830 voertuigen gecontroleerd. 16,7 procent ofwel 139 bestuurders waren in overtreding. 78 van hen reden in de bebouwde kom. De hoogste snelheid die daar gemeten werd, bedraagt 84 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom reed de grootste overtreder 131 per uur waar maximaal 70 is toegestaan. Enkele chauffeurs zullen nog voor de politierechtbank moeten verschijnen.

Zaterdagavond controleerde de politie ook in horecazaken en nachtwinkels naar aanleiding van de coronamaatregelen. Een uitbater die geen mondmasker droeg, moet een boete van 750 euro betalen en drie personen die in het centrum van Eeklo zonder mondmasker rondliepen moeten 250 euro betalen.