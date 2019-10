Exclusief voor abonnees Half Meetjesland eind deze eeuw onder water? “Nu actie ondernemen om latere generaties te redden” Paniekvoetbal of harde realiteit? Onze politici reageren Joeri Seymortier

31 oktober 2019

12u01 38 Eeklo Zowat de helft van de Meetjeslanders woont vandaag in een gebied dat tegen het einde van deze eeuw minstens een keer per jaar onder water zal lopen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek met veel preciezere hoogtemetingen. Paniekvoetbal? Of hoogtijd voor harde acties? Wij laten enkele Meetjeslandse politici reageren.

De nieuwe studie is gepubliceerd in Nature Communications, en stelt dat de vorige gekende cijfers te optimistisch waren. Rekenkundig onderzoeker Scott Kulp en klimaatwetenschapper Benjamin Strauss beweren niet dat de zeespiegel nog sterker zal stijgen, maar wel dat de hoogtegegevens van heel wat kustgebieden moeten worden bijgesteld naar beneden. En dat heeft gevolgen voor het Meetjesland. Want als die cijfers kloppen dan zouden gemeenten als Maldegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Evergem en Eeklo regelmatig onder water komen te staan. Het Meetjesland aan zee, zeg maar. Toch hopen onze politici dat handelaars de gocarts nog niet meteen bestellen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu