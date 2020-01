Haal nostalgie in huis: Eeklo verkoopt uitgebroken kasseien Joeri Seymortier

10 januari 2020

15u06 0 Eeklo De stad Eeklo verkoopt een hele hoop kasseien. Het gaat om kasseien die de voorbije jaren uitgebroken werden bij de heraanleg van verschillende wegen.

Het gaat om klinkers van heel wat verschillende types, zoals Zweeds graniet grijs en gevlamd, Belgisch porfier en de Hollandse kleiklinkers. De kasseien worden in één lot verkocht aan de hoogste bieder. Er is geen instelprijs, maar het stadsbestuur houdt zich het recht om niet toe te wijzen indien het hoogste bod te laag is. Bieden kan tot 4 februari. Deze moeten schriftelijk en onder gesloten omslag bezorgd worden aan de stedelijke aankoopdienst, Industrielaan in te 9900 Eeklo.

Wie een bod wil uitbrengen, kan vooraf een afspraak maken met medewerker Michiel Loccufier op 09/218.28.02, zodat je ter plaatse kan gaan en het aanbod zien.

Info: www.eeklo.be.