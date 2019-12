Haal je agenda boven: Eeklo trakteert inwoners op zaterdag 4 januari Joeri Seymortier

21 december 2019

14u16 4 Eeklo Inwoners van Eeklo kruisen nu al beter zaterdag 4 januari 2020 aan in de agenda. Die dag trakteert de stad op een gratis nieuwjaarsreceptie.

Op zaterdag 4 januari 2020 is elke Eeklonaar welkom tussen 17 en 19 uur voor een hapje en drankje op het Ceremonieplein voor het stadhuis van Eeklo. Dat is ook de eerste dag van de wintersolden, dus een perfecte afsluiter van een dagje shoppen in Eeklo. “Er worden pizza, braadworsten, frietjes en donuts voorzien”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Er is bier en cava, en er zijn natuurlijk ook alcoholvrije alternatieven. Voor wie zich wil opwarmen is er glühwein en soep. Voor de kinderen zijn er aangepaste drankjes. De kinderen krijgen ook animatie met make-up, glittertattoos en ballonnen. De Toâpe Geraapte zorgen voor een muzikale noot. We klinken samen op een nieuw jaar vol sfeer en gezelligheid.”

Uit alle wensballen die op 20 december in de grote kerstboom werden gehangen, wordt op de nieuwjaarsreceptie ook de winnaar van de ballonvlucht getrokken.