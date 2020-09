Grote politiecontrole in en rond Eeklo: bestuurder rijdt 95 per uur in bebouwde kom Tijs Van Puyenbroeck

13 september 2020

13u57 0 Meetjesland De politiezone Meetjesland Centrum heeft zaterdagnamiddag op verschillende plaatsen op hun grondgebied controles uitgevoerd. Een bestuurder met een zware voet reed 95 per uur in de bebouwde kom van Bentille (Sint-Laureins).

De verkeersactie bestond voornamelijk uit alcohol- en snelheidscontroles. Slechts één bestuurder legde een positieve ademtest af. Uit controle bleek dat hij ook reed terwijl hij een ander rijverbod aan het uitzitten was. Bij snelheidscontroles in Sint-Laureins (Bentille) werd de snelheid van 257 voertuigen binnen de bebouwde kom gecontroleerd. 36 bestuurders - zo'n 14 procent - reden te snel. Eén snelheidsduivel haalde 95 per uur. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter.

Verder werd een bestuurder van een voertuig met proefrittenplaten - de zogenaamde Z-platen - geverbaliseerd omdat hij niet de juiste boorddocumenten kon voorleggen en kreeg een bestuurder een pv omdat zijn lichten niet brandden ondanks de invallende duisternis. Tussen de controles door werden ook diverse parkeerboetes uitgeschreven.