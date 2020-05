Grote liefde tussen Eeklo en Sint-Laureins… maar liefdespijlen geraken niet tot Kaprijke en Assenede Joeri Seymortier

22 mei 2020

15u48 22 Eeklo Eeklo en Sint-Laureins hebben Eeklo en Sint-Laureins hebben begin deze week hun liefde aan mekaar verklaard, met het nieuws dat ze in de toekomst intensief gaan samenwerken. Een fusie komt er (nog) niet, maar wordt ook niet langer uitgesloten. Het prille koppel wil graag ook Kaprijke en Assenede betrekken in hun plannen, maar daar schiet Cupido iets minder raak. “Samenwerken is geen probleem, maar een fusie daar willen wij nog niet aan denken”, klinkt het daar.

Sinds deze week winden de burgemeesters van Eeklo en Sint-Laureins er geen doekjes meer om. Nu er in de coronacrisis goed samengewerkt werd, willen de twee gemeentebesturen nog meer samenwerkingen opzetten. Zelfs over een fusie op lange termijn willen de burgemeesters graag praten. En als het van hen afhangt, ook met Kaprijke en Assenede er bij. Maar daar blijkt de liefde toch iets minder groot.

“In de coronacrisis hebben we met Eeklo een voorbeeldige samenwerking gehad. Daar waait duidelijk een nieuwe wind”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) van Assenede. “Ik heb veel respect voor burgemeester Luc Vandevelde van Eeklo. Een man van het volk, en een man van zijn woord. Maar ik werk ook heel goed samen met burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem en Brent Meuleman van Zelzate. Het is niet omdat vier Meetjeslandse gemeenten samen mondmaskers aangekocht hebben, dat er nu sprake moet zijn van een fusie. Goed samenwerken met alle buren: dat is wat voor mij telt.”

Burgers van een kleine gemeente willen ook hun eigenheid bewaren. We willen geen nummer zijn in een (te) groot geheel Pieter Claeys, burgemeester Kaprijke

In Kaprijke klinkt hetzelfde geluid. “Ik kan de burgmeester van Sint-Laureins bijtreden als hij stelt dat de administratieve slagkracht van Eeklo ook ten gunste is van de kleinere buurgemeenten”, zegt burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel) van Kaprijke. “Op verschillende vlakken heeft een samenwerking met Eeklo dan ook zijn voordelen. Maar burgers van een kleine gemeente willen ook hun eigenheid bewaren. We willen geen nummer zijn in een (te) groot geheel. Laat ons dus vooral inzetten op duidelijke en transparante samenwerking in dossiers waar dat wenselijk is. Maar dat is nog geen fusie.”

Wanneer de verliefden uitgepraat zijn over zichzelf, moet men beslissen om te trouwen of er een punt achter zetten. Maar die gesprekken gebeuren best discreet

In Eeklo en Sint-Laureins zelf is de liefdesverklaring van de burgemeesters over het algemeen wel in goede aarde gevallen. “Ik ben blij dat men eindelijk erkent dat Eeklo een boeiende en efficiënte stad is”, zegt oud-burgemeester Koen Loete (CD&V), die al jaren vecht voor een fusie. “Wanneer de verliefden over zichzelf uitgepraat zijn, moet men beslissen om te trouwen of er een punt achter zetten. Maar die gesprekken gebeuren best discreet en omzichtig.”

Groen Eeklo pleit voor samenwerking. “Ik hoop dat deze gezondheidscrisis ons leert dat problemen zoals deze, maar ook bijvoorbeeld klimaatsverandering of migratie, niet stoppen aan kunstmatige of politieke grenzen”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). Open Vld Eeklo duwt graag mee aan de kar. “De nieuwe wind door Eeklo is duidelijk tot in de buurtgemeenten voelbaar”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Maar laat ons niemand afschrikken door meteen over een fusie te spreken. Het verleden heeft bewezen dat dit geen goede aanpak is. Een fusie kan een gevolg zijn van een goede samenwerking, maar geen begindoel.” Ook N-VA Eeklo is voorstander. “Absoluut voorstander van samenwerking, en zeker van een fusie”, zegt Danny Plaetinck (N-VA). “We willen wel optimaal overleg, transparantie en inspraak. En niet alleen een vrijage tussen burgemeesters.”

Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede en eventueel zelfs Maldegem moeten gezamenlijk opteren voor een fusie met Eeklo. Alleen deze fusie heeft kans op slagen Patrick De Greve, CD&V Sint-Laureins

CD&V Sint-Laureins reageert minst enthousiast. “Wij staan niet te springen voor een fusie”, zegt Patrick De Greve (CD&V). “Toch beseffen wij ook dat fusies wellicht opgelegd zullen worden. Veel mensen willen geen fusie met Eeklo, maar wij stellen dat er zonder Eeklo geen sprake kan zijn van een fusie. De meerwaarde van Eeklo is zijn centrumfunctie. Daarom is het van belang dat plattelandsgemeenten zoals Kaprijke, Assenede en eventueel zelfs Maldegem gezamenlijk opteren voor een fusie met Eeklo. Alleen deze fusie heeft kans op slagen.”