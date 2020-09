Grootste school Meetjesland na halve maand les nog steeds coronavrij: “Terrein van 18 hectare is voordeel voor College ten Doorn” Joeri Seymortier

14 september 2020

11u10 0 Eeklo Na een halve maand les haalt het College ten Doorn in Eeklo, de grootste school van het Meetjesland, opgelucht adem. Voorlopig blijft de school coronavrij.

Met 2.700 leerlingen die op de secundaire campus in de Zuidmoerstraat les volgen, is het niet evident om corona buiten de schoolpoorten te houden. “De situatie kan natuurlijk elke dag veranderen, maar we zijn blij dat we de opstart van het nieuwe schooljaar coronavrij kunnen houden hebben”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “Ons schooldomein is 18 hectare groot en dat biedt de leerlingen natuurlijk veel ruimte. Er wordt maximaal ingezet op hygiëne en handen ontsmetten, en de voorraad desinfecterende doekjes om alle lessenaars na elke les te ontsmetten vliegt er snel door. Social distancing wordt ook nog altijd gepromoot, al blijft dit natuurlijk bijzonder moeilijk voor jonge mensen die na zes maanden eindelijk met elkaar terug naar school mochten. Ook mondmaskers dragen blijft een lastige opdracht, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. We kijken uit naar het moment dat mondmaskers in de klas niet meer verplicht zullen zijn. Les geven gaat nog altijd beter met mimiek en non-verbale communicatie.”