Grootste luchtballon van België: “13 villa’s gaan de lucht in” Ballon van 40 op 40 meter voert 25 passagiers mee naar boven Joeri Seymortier

21 augustus 2019

11u26 6 Eeklo De familie Madou uit het Meetjesland heeft de grootste luchtballon van België voorgesteld. In de ballon kan 13.000 kubieke meter lucht, en dat staat gelijk aan zowat dertien villa’s. In de gigantische mand onder de ballon kan de piloot 25 passagiers meenemen. De familie investeerde 200.000 euro in de nieuwigheid.

Luc Madou en zijn zonen Jo en Kurt zijn al jaren een begrip in Oostwinkel en Eeklo. Volgend jaar zullen ze veertig jaar met de luchtballon vliegen. En dat doen ze vanaf nu met de grootste luchtballon van België, en dus met nog veel meer trots dan vroeger.

“Onze nieuwe luchtballon is vier keer groter dan een standaard luchtballon”, zegt Jo Madou. “Er kan 13.000 kubieke meter lucht in de ballon, en dat is dezelfde oppervlakte als dertien villa’s. De ballon is veertig meter hoog en veertig meter breed. Om te bewijzen hoe groot de ballon is, hebben we hem bij de lancering op de grond opgeblazen, en hebben we in de ballon een gewone standaard ballon recht gezet. Het feit dat zoiets kan in een ballon, toont aan hoe groot die ballon wel is. Aan zo’n grote ballon hangt natuurlijk ook een grote mand. We kunnen naast de piloot nog 25 passagiers een plaats geven. We hebben zelfs vier instapdeuren in de mand gemaakt, zodat het ook gedaan is met onhandig over de mand klimmen.”

Perfecte landing

Voor de piloten van Madou is het aanpassen om met de nieuwe ballon te varen. “Je moet als piloot wel aandachtiger zijn, maar toch is deze gigantische ballon veel stabieler dan een gewone ballon”, zeggen vader en zoons Madou. “Bij een kleine ballon voel je elke beweging, en voel je wanneer iemand in de mand zich verplaatst. Bij de grote ballon voel je daar echt niets van. Ook het landen is met de juiste techniek een stuk meer comfortabel. We kunnen de ballon gewoon met de mand op de grond zetten, zonder dat de mand over de grond verder sleept. Zelfs als er veel wind is, lukt dat goed. En ook dat weten de passagiers te waarderen.”

Tsjechië

De familie investeerde zowat 200.000 euro in de nieuwigheid. De ballon werd speciaal voor de familie in Tsjechië gemaakt. Een gewone ballonvaart kost normaal 125 euro. In de grote ballon betaal je 100 euro per vlucht. Je moet wel minstens met achttien personen zijn, en dus maximum met 25 passagiers. “De sfeer in de mand is veel leuker, als je bijvoorbeeld met heel de familie of met alle collega’s kan meevaren. Echt een uniek gegeven om met zoveel vrienden de lucht in te gaan. We zullen vooral in Vlaanderen varen, en mikken niet echt op het buitenland. Of een ballon nog groter kan worden? Absoluut. In Tsjechië maken ze nu een ballon van 20.000 kubieke meter en 38 personen in de mand. Maar dat is enkel rendabel als je in een regio met veel toerisme kan vliegen”, zegt Jo Madou nog.

Info: www.madou-ballonvaarten.be.