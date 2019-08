Grootste inline hockey tornooi van Benelux in Sportpark Eeklo Joeri Seymortier

15 augustus 2019

11u36 1 Eeklo Van donderdag 15 tot zaterdag 17 augustus zakken zestien internationale ploegen af naar het Sportpark Eeklo, voor het grootste inline hockey tornooi van de Benelux.

“Voor ons tienjarig jubileum gooien we alle registers open om er een echte feesteditie van te maken”, zegt Christof Verschoote, voorzitter van Dogs Eeklo. “Er zijn zestien ploegen ingeschreven. Door de verdubbeling in aantal ploegen was er de noodzaak om ook een tweede zaal in het Sportpark Eeklo te gebruiken. Dankzij de stad is dat ook gelukt. Dit tornooi wordt voor de Dogs Eeklo het grootste sportevenement dat ooit georganiseerd werd. In totaal worden er maar liefst 124 matchen afgewerkt over drie dagen. In totaal zullen ongeveer 200 inline hockey spelers afzakken naar Eeklo om er te strijden voor de Eurostarstitel 2019. Leuk om Eeklo op de sportieve kaart te zetten. Goed voor onze sport, voor de horeca en voor Eeklo zelf.”

De toegang tot de wedstrijden is gratis.