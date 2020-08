Groot deel Meetjesland woensdagochtend zonder stroom Joeri Seymortier

19 augustus 2020

09u06 0 Eeklo Een groot deel van het Meetjesland heeft woensdagochtend 19 augustus zonder stroom gezeten. Ondertussen is het probleem op veel plaatsen opgelost.

De meldingen kwamen binnen rond 8.30 uur in onder andere Aalter, Knesselare, Ruiselede, Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins, Assenede, Lievegem en Kaprijke. Ook verkeerslichten op de drukke wegen werkten niet. Rond 8.50 uur waren de problemen in heel wat gemeenten opgelost. Elia laat weten dat het om een grote panne in de ruime regio gaat, maar een oorzaak is voorlopig niet gekend.

Bij mensen die ondertussen weer elektriciteit hebben, zijn er vaak wel nog problemen met de wifi. Vaak heeft dat na een stroomonderbreking ook even tijd nodig.

