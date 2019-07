Grondwater oppompen op bouwwerf Eeklo? “Stel grondwater ter beschikking van buurt” Joeri Seymortier

24 juli 2019

10u00 0 Eeklo Eeklo neemt maatregelen zodat bij grote droogte het opgepompte grondwater niet langer verloren zou gaan.

Met de tweede droge zomer op rij, gaat de stad Eeklo een extra regel opleggen bij het afleveren van een omgevingsvergunning. “Op bouwwerven wordt vaak grondwater opgepompt om de werken te kunnen uitvoeren”, legt schepen Bob D’Haeseleer (Groen) uit. “We hebben nu als stad beslist dat aannemers bij grote droogte, en bij code oranje, verplicht worden om het opgepompte grondwater op te vangen, en ter beschikking te stellen van de buurt. Het uitgangspunt blijft om in eerste instantie in te zetten op retourbemaling. Met andere woorden: het water in de directe omgeving terug laten infiltreren. Als dat niet kan, wordt de aannemer verplicht om het bemalingswater op te vangen. In stad Gent en Deinze werd dit reeds met succes doorgevoerd. Een bronbemaling is vergunningsplichtig. De verplichting zal dan ook opgenomen worden in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning.”

De maatregel is van toepassing bij toekomstige vergunningen. Op korte termijn verwacht het stadsbestuur dat de aannemers en de burgers hun verantwoordelijkheid opnemen.