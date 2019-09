Grijze N9 wordt groen lint dwars door de stad (en dat zal 350.000 euro kosten) Plan in oktober klaar *** aanplant start in voorjaar 2020 Joeri Seymortier

15 september 2019

13u06 13 Eeklo De grijze N9 wordt omgetoverd tot een groen lint dat dwars door de stad Eeklo zal lopen. De rijweg van de N9 is afgelopen zomer al vernieuwd, en de middenberm werd verlaagd. De stad wil die middenberm nu serieus pimpen, en investeert 350.000 euro in meer dan 100.000 bloemen en bodembedekkers, 1.000 struiken en een 110-tal nieuwe bomen.

Hoe de middenberm van de N9 in Eeklo er precies zal uitzien, wordt nu volop uitgetekend door een studiebureau. Enkele simulaties die nu al gelost worden, laten zien dat het een serieuze ommezwaai wordt. De N9 is nu niet veel meer dan een grijze autostrade dwars door de stad. Dat moet volgend jaar een groen lint worden. “Sommigen noemen het nu al een bos op de middenberm, maar dat wordt het zeker niet”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen) die het project trekt. “Onze stadsnaam Eeklo komt van ‘Eikenlo’, en dat betekent ‘een open plek in een eikenbos’. Dat zou ook de landschappelijke opbouw naar het centrum moeten worden. Een soort bosgevoel vanuit de Leopoldlaan tot aan de ovonde en Désirée Goethalsstraat, dat richting centrum steeds meer open gaat, met meer kleur en bloemen. Om vanaf de Markt dan weer op te bouwen richting het station. Met bomen, struiken, bloemen en bodembedekkers werken we op vier niveaus, om zo kleur en volume te geven, in wat nu een kale vlakte is van gevel tot gevel.”

6.600 vierkante meter

Bedoeling van het project is dat er het hele jaar iets in bloei moet staan op de middenberm van de N9. “Meer dan 100.000 bloemen en bodembedekkers, 1.000 struiken en een 110-tal nieuwe bomen”, legt schepen D’Haeseleer uit. “Dat lijkt gigantisch, maar over de volledige lengte van de doortocht spreken we toch al snel over 6.600 vierkante meter die je moet bedekken om onkruid niet de kans te geven om te overwoekeren. Dit gaat om een investering van 350.000 euro. We beseffen goed dat dit heel veel geld is. Anderzijds geven we nu jaarlijks 25.000 euro uit aan de zomerbebloeming. Sinds de start van dit contract hebben we dus hetzelfde bedrag uitgegeven, aan iets wat veel onderhoud vraagt en elk jaar opnieuw afsterft.”

Stadspromenade

Dit najaar komen de plannen nog op de gemeenteraad. In het voorjaar van 2020 zou de aanplant starten. Eeklo wil na de aanleg van de Ring een stadspromenade maken van de N9, maar dat is nog niet voor morgen. “Bij de nieuwe beplanting moeten we er voor zorgen dat deze geen hypotheek mag vormen voor de nieuwe inrichting van ons centrum, eenmaal de Ring gerealiseerd is”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Een doordacht en onderhoudsvriendelijk aanplantingsplan is noodzakelijk is. Maar het is vooral goed dat ons centrum nu al veiliger, groener, aangenamer en mooier wordt. De doortocht zal er tegen volgende zomer al helemaal anders uitzien”, zegt schepen De Waele nog.