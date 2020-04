Gratis paasontbijt voor alle bewoners van seniorenflats Zonneheem Joeri Seymortier

09 april 2020

14u31 2 Eeklo De stad Eeklo trakteert de 48 bewoners van de seniorenflats boven het dienstencentrum Zonneheem op zondag 12 april allemaal op een gratis paasontbijt.

“In uw kot blijven en afstand bewaren moeten we in deze paasvakantie allemaal doen”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “Komend weekend wordt dat extra moeilijk, want het paasweekend roept bij velen taferelen op van familiebijeenkomsten. Daarom wil het stadsbestuur de 48 inwoners boven het dienstencentrum Zonneheem een hart onder de riem steken. Er zal een ontbijt geleverd worden op Pasen, zondag 12 april. Om Pasen feestelijk te kunnen inzetten, krijgt iedereen een mand vol lekkers. De voltallige gemeenteraad ondersteunt het initiatief op aangeven van de seniorenraad. Uiteraard moet iedereen het paasontbijt thuis op eten, in zijn of haar eigen kot.”