Gratis naar de kermis? Dat moet je in Eeklo geen twee keer zeggen… Stormloop voor kinderactie met negen gratis attracties Joeri Seymortier

19 juni 2019

17u12 24 Eeklo De kermis van Eeklo heeft woensdagmiddag de start niet gemist. Op de openingsdag werden voor het eerst 2.000 kinderen uit de kleuterschool en lagere school gratis uitgenodigd, en dat moesten ze in Eeklo blijkbaar geen twee keer zeggen. Tussen 15 en 17 uur was het aanschuiven om op de gratis attracties te kunnen.

De stad en de foorkramers hadden de voorbije dagen in Eeklo 2.000 gratis kermiskaarten uitgedeeld aan alle schoolkinderen tot 12 jaar. Met zo’n kaart konden de kinderen van maar liefst negen gratis attracties genieten op de openingsdag van de kermis. Normaal opent Eeklo Kermis heel rustig, maar woensdag was het meteen een overrompeling. Honderden kinderen kwamen samen met de ouders of grootouders naar de Markt afgezakt, om van de gratis attracties te genieten. Het was rijendik aanschuiven om te kunnen genieten van het viskraam, schietkraam, autoscooters, lunapark of de springtrampoline.

“Het is de eerste keer dat we die gratis kinderkermis organiseren, en we schrikken zelf van de grote opkomst”, zeggen de schepenen Christophe De Waele en Ann Van den Driessche, die voor de gelegenheid zelf ook in de autoscooters gingen zitten. “Het centrum van Eeklo leeft en bruist, en dat was ook de bedoeling. Ook de middenstand en de horeca varen hier wel bij. Ook de foorkramers zijn tevreden. De kermis blijft nog staan tot maandag, dus die hopen natuurlijk dat de enthousiaste kinderen zeker nog eens terugkeren.”

Moederhart

Aan het viskraam stond een mama met fonkelende pretoogjes naar haar dochter te kijken. “Dit is een prachtig initiatief”, zegt de vrouw stilletjes. “Ik heb het niet breed, dus normaal kan ik met mijn dochter niet naar de kermis komen. Na het weekend hoort mijn dochter dan al die leuke verhalen in de klas, maar zij kan nooit meepraten. Nu kan ik mijn dochter ook eens echt van de kermis laten genieten, zoals de andere kinderen genieten. Dat maakt een moederhart echt gelukkig.”

Jaarmarkt

Donderdag 20 juni feest Eeklo gewoon verder. Vanaf 8 uur al met de jaarmarkt langs de N9 en in de Boelare. Om 16.30 uur start dan het jaarmarktcriterium. Het hele weekend kan je naar de kermis op de Markt. Op maandag 17 juni is er vanaf 15 uur nog een laatste dag kermis, en dan geven alle attracties kortingen voor iedere bezoeker. Volgende week donderdag 27 juni is er als slot van de feestweek ook nog de ‘Dag van de Markt’. Daar kunnen de marktgangers een boodschappentrolley winnen, die gevuld wordt met 500 euro aan prijzen en waardebonnen.