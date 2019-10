Grafzerken schoonmaken kan tot en met woensdag 30 oktober Joeri Seymortier

14 oktober 2019

09u10 3 Eeklo De stad Eeklo treft voorbereidingen voor Allerheiligen en Allerzielen, binnen een tweetal weken.

Het plaatsen van grafzerken en het schoonmaken van de grafzerken op de stedelijke begraafplaatsen van Eeklo, kan tot en met woensdag 30 oktober. Op donderdag 31 oktober wordt dat niet meer toegelaten. Op 1 en 2 november zijn de begraafplaatsen open voor het publiek, van 8 tot 18 uur. Plaatsen van grafzerken en het schoonmaken van de grafzerken, kan tot en met woensdag 30 oktober.

Bloemen aanplanten of bloempotten ingraven is verboden op het gras, in de wegels, op de verhardingen en buiten de afmetingen van de concessie zelf. IJzeren spillen om de bloempotten vast te zetten zijn te bekomen bij het personeel van de begraafplaats.

Er is verkoop van bloemen voorzien op de parking aan de Kerkhofwegel, vanaf zaterdag 26 oktober tot en met 1 november.