Gouverneur bezoekt alcoholcontroles bij start BOB-campagne Wouter Spillebeen

30 november 2019

00u21 0 Eeklo Op de Verkeersveilige Nacht van vrijdag op zaterdag wordt de aftrap gegeven voor de BOB-campagne die loopt tot 28 januari. Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere bezocht vannacht vier controleacties.

“Het is goed om met deze acties het signaal te geven dat er gevolgen zijn voor wie drinkt en rijdt”, zegt Detollenaere. “We moeten sensibiliserend werken, maar als er nooit repressief opgetreden wordt, dan denken mensen dat ze ermee weg kunnen komen.” Initiatieven zoals de Verkeersveilige Nacht en de BOB-campagne zijn noodzakelijk volgens Detollenaere. Daarom bezocht hij net zoals elk jaar verschillende locaties waar alcoholcontroles uitgevoerd worden.

Elk jaar worden andere locaties uitgekozen. Deze nacht stonden De N60 in Nazareth, de N9 in Eeklo, het knooppunt van de R4 en de E40 in Merelbeke en de Oosterzelesteenweg in Wetteren op de agenda. Nog tot eind januari gaan grootschalige en kleinere controles door in het hele land.