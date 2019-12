Goede ideeën hebben soms niet veel tijd nodig: kerstboomadoptiebos komt er al aan Joeri Seymortier

13 december 2019

Eeklo Eeklo wil na de feestperiode de oude kerstbomen met wortel en kluit inzamelen, herplanten en zo een tweede leven geven.

Hilde Lampaert (N-VA) lanceerde het idee van een zogenaamd ‘kerstboomadoptiebos’ nog maar op de gemeenteraad van november. Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) was enthousiast en ging meteen aan de slag. Terwijl sommige dossiers maanden of jaren aanslepen, is er nu drie weken na datum al resultaat. “We hebben snel gewerkt en hebben nu al een plan uitgewerkt om als stad de oude kerstbomen van onze inwoners te adopteren”, zegt schepen Bob D’Haeseleer. “Kerstbomen met kluit en wortel willen wij een tweede leven geven. Samen met Pro Natura en de Kringwinkel Meetjesland gaan we die in januari inzamelen. We gaan die planten, ofwel aan het recyclagepark of recht tegenover IVM. Pro Natura haalt de oude kerstbomen op en zal ze een heel jaar lang verzorgen. Vanaf december volgend jaar wordt de oude boom via de Kringwinkel dan opnieuw aangeboden voor een nieuwe thuis.”

Er zijn inzamelmomenten van oude kerstbomen gepland op woensdag 8 januari 2020. Van 14 tot 17 uur zal je terecht kunnen aan de Kringwinkel in de Slachthuisstraat. Van 18 tot 20 uur kan je je oude kerstboom brengen naar het plein van Balgerhoeke of naar het Sportpark. Let wel: het moet gaan om kerstbomen met wortel.