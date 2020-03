Gezinsbond Eeklo houdt zaterdag tweedehandsbeurs Joeri Seymortier

06 maart 2020

08u43 0 Eeklo De Gezinsbond van Eeklo organiseert op zaterdag 7 maart een tweedehandsbeurs.

Van 13.30 tot 16 uur kan je terecht in de refter van de school College ten Doorn, Zuidmoerstraat 125 in Eeklo. Er is een verkoop door de gezinnen zelf van baby-uitzet, kinderkledij van 0 tot 16 jaar, zwangerschapskledij, speelgoed, boeken en fietsen.

Gratis toegang. Info: www.eeklo.gezinsbond.be.