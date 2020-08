Gestolen Audi teruggevonden: “In de gracht gereden en gespot door ANPR-camera’s, maar uiteindelijk gevonden door een passant”

Eeklo

De Audi A5 van Frederik De Clercq die dinsdagochtend gestolen werd uit zijn garagebox in de Kaaistraat in Eeklo, is vandaag teruggevonden in Assenede. De dieven reden er de afgelopen week roekeloos mee rond en belandden zelfs in een gracht. “Ze werden eruit geholpen en hebben aan hun helpers doodleuk een van mijn flessen wijn gegeven ter bedanking”, zegt Frederik.