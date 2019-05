Gepensioneerde stadsambtenaar Dirk Waelput wint Groene Pluim van Groen Eeklo Joeri Seymortier

30 mei 2019

16u01 0 Eeklo De vijfde Groene Pluim van Groen Eeklo gaat naar een stadsambtenaar die sinds vorige maand met pensioen is: Dirk Waelput.

“De bijdrage van Dirk Waelput aan Eeklo kan moeilijk overschat worden”, zegt schepen Bob D’Haeseleer. “Dirk ligt aan de basis van zowat elk ecologisch project dat de voorbije dertig jaar gerealiseerd is. Dirk Waelput heeft onder vier verschillende burgemeesters gewerkt. Hij lag aan de basis van de natuurontwikkelingsgebieden rond het Galgenhof, de Lange Moeiakker met de nieuwe CSA boerderij De Moeiakker, het stadsvernieuwingsproject van de Stassano, de coöperatieve windenergie, de omvorming van het oud ziekenhuis tot de Hartwijk, en nog veel meer. Zijn sterkte als ambtenaar blijkt uit het feit dat hij oppositie voeren voor ons erg moeilijk maakte, en beleid voeren een stuk eenvoudiger. Het is meteen ook een erkenning voor alle ambtenaren die net voor dat ietsje meer zorgen, en in de bres springen voor zaken die geen politieke stem hebben, zoals de natuur.”

Meer over Dirk Waelput