Gentenaar met Turkse roots neemt bekende feestzaal Mimosa in Eeklo over Joeri Seymortier

19 februari 2020

14u03 0 Eeklo Murat Sisman (34), een Gentenaar met Turkse roots, wordt de nieuwe uitbater van de bekende feestzaal Mimosa in Eeklo. Hij wil dit voorjaar nog openen.

Mimosa was jarenlang het ‘huis van vertrouwen’, met Marc Claerbout en Bea Hanssens aan het roer. Toen ze de zaak na 33 jaar wilden overlaten, nam het Gentse bedrijf Coeur Catering de feestzaal begin 2016 over. Maar eind vorig jaar trokken ook die horecamensen de deur achter zich dicht. Mimosa staat sindsdien weer leeg, maar daar komt verandering in.

Murat Sisman is van het Gentse, maar woont momenteel in Ursel. Hij had jarenlang een eigen pittazaak in Wetteren. Mimosa wordt momenteel volop gerenoveerd. Alle zalen samen zullen feesten tot 800 personen mogelijk maken, maar ze blijven ook opsplitsbaar. Binnen een maand wil Sisman zijn vernieuwde feestzaal al openen.