Genade voor de oude kerstboom: schenk hem woensdag aan het adoptiebos in Eeklo Joeri Seymortier

06 januari 2020

13u55 0 Eeklo Wie na Driekoningen af wil van zijn oude kerstboom, kan die woensdag in Eeklo schenken aan het zogenaamde kerstboomadoptiebos.

Eeklo lanceert de nieuwigheid dat oude kerstbomen met wortel zullen geplant worden op een stuk grond, om in december via de Kringwinkel dan een tweede leven te vinden. Een idee dat N-VA in november pas lanceerde, en door het stadsbestuur meteen werd uitgewerkt.

Er zijn in Eeklo inzamelmomenten van oude kerstbomen gepland op woensdag 8 januari. Van 14 tot 17 uur kan je terecht aan de Kringwinkel in de Slachthuisstraat. Van 18 tot 20 uur kan je je oude kerstboom brengen naar het plein van Balgerhoeke of naar het Sportpark. Let wel: het moet gaan om kerstbomen met wortel.

Info: www.eeklo.be.