Gemeenteraad Eeklo verhuist tijdelijk naar sporthal: publiek is weer welkom Joeri Seymortier

14 september 2020

14u03 1 Eeklo De maandelijkse vergadering van de gemeenteraad in Eeklo verhuist tijdelijk naar de sporthal, omdat daar meer plaats is om iedereen ver uit mekaar te zetten.

Tijdens corona werden de vergaderingen van de gemeenteraad digitaal gehouden. Op maandag 21 september wordt er voor het eerst weer fysiek vergaderd. “Om de gemeenteraad coronaproof te organiseren, verhuizen we naar de basketzaal van het Sportpark”, zegt burgemeester Luc Van de Velde (SMS). “Daar kunnen we ook weer publiek verwelkomen. Om de veiligheidsafstand tussen de raadsleden en het aanwezig publiek te kunnen respecteren, werd beslist om maximum veertig bezoekers toe te laten. Wie graag een kijkje komt nemen, is daarom verplicht om op voorhand een zitplaats te reserveren.”

Reserveren kan met een mail naar secretariaat@eeklo.be, waar je het aantal personen, de namen van de personen en contactgegevens vermeldt. Wie de gemeenteraad bijwoont, moet de veiligheidsvoorschriften naleven. Bezoekers dragen gedurende de volledige zitting van de raad een mondmasker. “Zo kan de gemeenteraad in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden”, zegt de burgemeester nog.