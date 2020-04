Gemeenteraad Eeklo vergadert donderdag online (maar publiek kan het niet zien) Joeri Seymortier

01 april 2020

11u33 0 Eeklo De gemeenteraad van Eeklo vergadert op donderdag 2 april voor het eerst online. Publiek kan de debatten niet volgen.

De gemeenteraad van maart werd afgelast door de coronamaatregelen. Maar er is nood aan overleg, dus heeft Eeklo beslist om in april wel te vergaderen met de gemeenteraad. Samenkomen met een dertigtal politici en ambtenaren kan niet, dus wordt gekozen voor een online vergadering. “Er is op donderdag 2 april een uitzonderlijke gemeenteraad, zonder publiek en pers”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Wij vergaderen via Webex. Alle gemeenteraadsleden kunnen mekaar zien en horen. We hebben het systeem dinsdagavond al eens uitgetest. Na de gemeenteraad worden de beslissingen zo snel mogelijk bekend gemaakt op de website van onze stad, zodat ook onze burgers de besluitvorming kunnen volgen.”