Geert woont in toren van oude melkfabriek: “Ik heb sportkuiten, gewoon al door hier elke dag de trappen te doen”

Eeklo

Wonen in de toren van een oude melkfabriek? Als er in heel het Meetjesland één opvallend huis staat, is het wel dat van leraar en muzikant Geert Faes uit Eeklo. De man leeft op de vier verdiepingen van zijn woontoren, maar geniet in deze hittegolf vooral op zijn dak. Met een spectaculair uitzicht over de binnenstad van Eeklo. Wij mochten binnen een kijkje nemen, en laten jou graag meegenieten