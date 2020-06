Geert Faes ruilt klas voor job als PR-man College ten Doorn: “En dat voor de strafste school van het Meetjesland” Joeri Seymortier

19 juni 2020

16u58 9 Eeklo Geert Faes, leraar aan De Meidoorn in Eeklo, ruilt zijn klas in en wordt verantwoordelijke communicatie en PR in College ten Doorn in Eeklo.

Vanaf 1 september wordt Eeklonaar Geert Faes (48) de nieuwe communicatieverantwoordelijke van de basis- en secundaire scholen, van de scholengroep College ten Doorn. Hij volgt daarmee Paul Wallaert uit Sint-Laureins op, die zich nu volop op de wijnwereld stort. Geert Faes is meer dan vertrouwd met de school. Hij liep er zelf school van de kleuterklas tot het hoger, en is er al sinds 2000 zelf leerkracht. Vanaf volgend schooljaar heeft hij wel geen eigen klas meer, maar hij blijft ook wel mediacoach en ICT-anker in de klassen.

Geert Faes is niet alleen actief in de school. Hij werkte ook meer dan 25 jaar voor de Oost-Vlaamse televisie AVS, is de man achter het jongerentheaterproject De Bende, schrijft en fotografeert voor De ProMeet, en speelt in verschillende bands. “Ik zal zowel de interne als externe communicatie opnemen van wat ik zelf de ‘strafste school van het Meetjesland’ noem”, zegt Geert Faes. “Ik stond nog heel graag voor de klas, maar soms moet je eens durven springen. Zeker in een school waar ik zelf van in de kleuterklas tot in het hoger leerling en leerkracht was”, zegt Geert Faes nog.